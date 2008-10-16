Ющенко виграв у Тимошенко в Конституційному суді

Уряд не мав права доручати одній фірмі постачати програмне забезпечення для Держреєстру виборців – Конституційний суд

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України не мав права доручати одній фірмі постачати програмне забезпечення для Державного реєстру виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає із рішення Конституційного суду, яким визнано неконституційною постанову Кабінету міністрів «Про закупівлю послуг, пов’язаних з формуванням інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців».

Рішення КС у справі за поданням Президента України щодо конституційності постанови уряду було оприлюднене сьогодні.

На переконання Президента, визначаючи, що закупівля Центральною виборчою комісією послуг з розроблення та налагодження програмних засобів створення і ведення інформаційно-телекомунікаційної системи Держреєстру виборців здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника, Кабінет міністрів діяв не лише всупереч положенням Конституції і законів України, а й вимогам частини третьої статті 42 Конституції України, за якою держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції.