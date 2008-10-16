Політики зірвали суддям зустріч з французами

У Вищому адміністративному суді України заявляють, що у зв’язку з ситуацією, що склалася довкола оскарження указу Президента про призначення дострокових парламентських виборів і пов’язаною з нею неможливістю адмінсудів працювати у нормальному режимі, були зірвані заплановані заздалегідь спільні заходи ВАСУ із Державною Радою Французької Республіки.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ВАСУ.

“Черговим вагомим підтвердженням того, що внаслідок намагання втягнути адміністративні суди в політичні протистояння, порушується нормальна робота, зокрема, Вищого адміністративного суду України, є зрив заздалегідь запланованих заходів, організованих Вищим адмінсудом та Державною Радою Французької Республіки”, – йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнили, що, зокрема, 17 жовтня 2008 року Вищий адміністративний суд України спільно з Державною Радою Франції мали проводити навчальний семінар за участю суддів ВАСУ та Верховного Суду України «Касаційний розгляд адміністративних справ», однак, з огляду на нестабільну політичну ситуацію в Україні взагалі та в системі адміністративних судів зокрема, французькі партнери Вищого адміністративного суду відмовилися від проведення зазначеного заходу.

Крім того, 16 жовтня 2008 року у приміщенні Вищого адміністративного суду України було заплановано зустріч керівництва ВАСУ з представниками Державної Ради Франції, під час якої планувалося обговорити подальшу співпрацю сторін.

Голова ВАСУ Олександр ПАСЕНЮК з цього приводу зазначив, що розуміє рішення французьких партнерів, оскільки важко “повноцінно працювати в умовах перешкоджання нормальній діяльності судових установ та намагання політизувати процесуальну роботу адміністративних судів”.

Голова ВАСУ також висловив свою занепокоєність тим, що у разі подальшого розвитку ситуації в цьому ж напрямку, можливе гальмування не лише міжнародно-правового співробітництва Вищого адміністративного суду, але й призупинення методичної, узагальнюючої та організаційної діяльності суду.

Разом з тим, О.ПАСЕНЮК висловив сподівання, що політичні сили країни незабаром вирішать усі суперечливі питання в правовій площині і нададуть змогу судам виконувати покладені на них обов’язки.

Довідка УНІАН. Державна Рада Франції – це специфічний орган французької державної адміністрації, який виконує функції суду і консультаційного органу. При цьому Рада є одночасно судом першої інстанції, апеляційною та касаційною інстанцією щодо рішень адміністративних трибуналів.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня від ранку група народних депутатів України від БЮТ перебувала у приміщенні ВАСУ. За даними прес-служби ВАСУ, депутати заблокували кабінет голови Вищого адміністративного суду України О.ПАСЕНЮКА, не дозволяючи нікому потрапити до нього. Про мету приходу до Вищого адмінсуду народні депутати не повідомляли, свої дії не пояснювали.

Водночас у БЮТ відкидали блокування їхніми депутатами роботи Вищого адміністративного суду України і його голови.

У прес-службі фракції БЮТ із посиланням на народного депутата Антоніну БОЛЮРУ повідомили, що “народні депутати не блокували роботу суду і його голови. Ніхто з депутатів не заблоковував кабінету голови суду. Народні депутати були лише в коридорі, де чекали на прийом до голови”.

14 жовтня Секретаріат Президента за дорученням глави держави Віктора ЮЩЕНКА звернувся до голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА з проханням забезпечити розгляд апеляційної скарги на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою призупинено виборчий процес, у приміщенні ВАСУ.

За даними прес-служби Президента, це звернення спричинено ситуацією, що склалася у зв`язку з розглядом Київським апеляційним адміністративним судом справи за згаданою апеляційною скаргою.

Як підкреслив керівник Служби з представництва у судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК, народні депутати від БЮТ фактично заблокували роботу Київського апеляційного адміністративного суду, унеможлививши розгляд зазначеної справи у встановлені законом строки. Внаслідок цього слухання справи було вкотре відкладено на 17 жовтня.