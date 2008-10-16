Проти Усенко-Чорної можуть порушити кримінальну справу?

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура розглядають можливість порушення кримінальних справ стосовно окремих посадовців Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК після засідання Конституційного Суду, який оприлюднив рішення щодо державного реєстру виборців.

М.СТАВНІЙЧУК пояснила, що мова йде про посадових осіб, які опікувались у ЦВК питаннями створення державного реєстру виборців (як відомо, відповідальним за це питання у ЦВК є Жанна УСЕНКО-ЧОРНА – УНІАН).

М.СТАВНІЙЧУК розповіла, що сьогодні Рахункова палата завершила перевірку Центральної виборчої комісії у частині використання коштів, виділених на створення державного реєстру.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що за її інформацією, в ході перевірки були виявлені численні порушення. Також вона вважає, що рішення ЦВК продовжувати закупівлю програмного забезпечення для держреєстру, не зважаючи на протест Генпрокуратури, також містить ознаки кримінального злочину.

Коментуючи заяву Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, зроблену членом комісії одразу після завершення оприлюднення рішення Конституційного Суду, що це рішення не вплине на процес створення державного реєстру, оскільки все програмне забезпечення вже закуплено, М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що Ж.УСЕНКО-ЧОРНІЙ як відповідальній у ЦВК за створення реєстру нічого іншого не залишалось говорити.