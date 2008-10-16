Тимошенко: криза практично обходить Україну стороною

На сьогодні Україна не відчуває серйозних негативних наслідків світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«І уряд, і Національний банк, і всі інститути країни сьогодні цілком правильно, логічно і послідовно діють, і на сьогодні проявів світової фінансової кризи в Україні ні в яких жорстких формах не існує», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що в Україні все ж таки є проблеми в металургійному комплексі, пов`язані зі спадом попиту на металопрокат.

Але завдяки прийнятим урядом рішенням, сказала прем`єр, «ми практично зараз можемо ефективно протистояти цьому виклику».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що банківська система України працює надійно і успішно, а що стосується роботи «Промінвестбанку», то це, переконана прем`єр, «окрема рейдерська операція», а в жодному разі не вплив світової фінансової кризи.

«Все, що стосується інших складових, то ви знаєте, що країна функціонує і працює цілком нормально. І це пов`язано зокрема й з тим, що Україна не інтегрована в світові фінансові ринки, і тому ця криза практично обходить Україну стороною», - сказала прем`єр, підкресливши, що, разом з тим, Україна повинна вжити всіх заходів для запобігання негативного впливу світової кризи.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що, не зважаючи на фінансову кризу, Україна продовжує демонструвати досить високі економічні результати, зокрема зростання ВВП.