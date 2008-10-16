У Печерському суді "все хорошо, прекрасная маркиза..."

Голова Печерського районного суду Києва Інна ОТРОШ заявляє, що указ Президента України про її звільнення офіційно не оприлюднено.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН.

За словами І.ОТРОШ, на сьогодні інформації про її звільнення, як стверджує дехто, немає ні на офіційному сайті Президента України, ні в офіційних виданнях, які друкують відповідні державні укази та постанови.

У зв`язку з цим, вона продовжує перебувати на посаді голови суду.

Водночас І.ОТРОШ зазначила, що сьогодні група осіб, серед яких - і колишній голова Печерського райсуду Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, самовільно увійшли і захопили кабінет одного із суддів Печерського райсуду.

«Очевидно, після захоплення Окружного адміністративного суду Києва хтось хоче захопити і Печерський, тим більше, що він знаходиться поруч», - сказала І.ОТРОШ, додавши при цьому, що, незважаючи на це, суд продовжує працювати у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Олена ШУСТІК заявила сьогодні, 16 жовтня, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Печерського районного суду Києва В.КОЛЕСНИЧЕНКА, звільнивши з цією посади І.ОТРОШ.