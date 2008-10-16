У Печерському суді "все хорошо, прекрасная маркиза..."
От тільки захопили один кабінет...
|Інна ОТРОШ
Про це вона заявила кореспонденту УНІАН.
За словами І.ОТРОШ, на сьогодні інформації про її звільнення, як стверджує дехто, немає ні на офіційному сайті Президента України, ні в офіційних виданнях, які друкують відповідні державні укази та постанови.
У зв`язку з цим, вона продовжує перебувати на посаді голови суду.
Водночас І.ОТРОШ зазначила, що сьогодні група осіб, серед яких - і колишній голова Печерського райсуду Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, самовільно увійшли і захопили кабінет одного із суддів Печерського райсуду.
«Очевидно, після захоплення Окружного адміністративного суду Києва хтось хоче захопити і Печерський, тим більше, що він знаходиться поруч», - сказала І.ОТРОШ, додавши при цьому, що, незважаючи на це, суд продовжує працювати у звичайному режимі.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Олена ШУСТІК заявила сьогодні, 16 жовтня, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Печерського районного суду Києва В.КОЛЕСНИЧЕНКА, звільнивши з цією посади І.ОТРОШ.