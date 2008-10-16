Вінський судитиметься з пресою за своего заступника

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ спростовує інформацію про те, що його заступник Ігор УРБАНСЬКИЙ є власником судна «Фаїна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Кабінеті міністрів України.

«У Секретаріаті Президента різні дурниці говорять. Я знаю, що І.УРБАНСЬКИЙ ніякого відношення до цього судна не має. Я навіть не можу зрозуміти логіки цієї заяви», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як заявила прес-секретар Й.ВІНСЬКОГО, «Коммерсант» розповсюдив думку про те, що судно належить І.УРБАНСЬКОМУ. Зараз я надіслала лист в «Коммерсант» для того, щоб мені показали документи, якщо в триденний термін їх не буде, щось вирішуватимемо. Хай вони спростовують інформацію».

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Олег ЛИТВАК повідомив, що Секретаріат Президента України звернувся в Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру з проханням перевірити обнародувані в ЗМІ факти, які можуть свідчити про причетність урядовців до компанії - власника захопленого піратами судна «Фаїна».

За словами О.ЛИТВАКА, йдеться про обнародувану в останні дні в українських і зарубіжних ЗМІ інформацію про ймовірну причетність до компанії - судновласника «Фаїни» заступника міністра транспорту і зв`язку України Ігоря УРБАНСЬКОГО.

Довідка УНІАН. 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно знаходиться під наглядом кількох американських кораблів, перед якими поставлено завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

14 жовтня керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ заявив, що робота по звільненню заручників ведеться активно, безперервно, але вона не завжди є помітною і не завжди доцільно її публічного розголошувати.