Янукович проведе тест на виборцях
13:35, 16 жовтня 2008Політика
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Лідер ПР перебуває у Донецьку
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ братиме участь у президентських виборах у разі значної підтримки Партії регіонів на позачергових парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі донецької ТРК «Перший муніципальний канал».
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: «Багато чого покажуть ці парламентські вибори».
«Якщо я побачу підтримку українського народу і вона буде такою істотною, думаю, що партія прийме рішення і підтримає мою кандидатуру», - сказав він.
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