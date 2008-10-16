Янукович проведе тест на виборцях

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ братиме участь у президентських виборах у разі значної підтримки Партії регіонів на позачергових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі донецької ТРК «Перший муніципальний канал».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: «Багато чого покажуть ці парламентські вибори».

«Якщо я побачу підтримку українського народу і вона буде такою істотною, думаю, що партія прийме рішення і підтримає мою кандидатуру», - сказав він.