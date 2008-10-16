Хронологія телефонних розмов між суддями і людьми Балоги

МВС заявляє про факти втручання в діяльність суддів Київського апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО надіслав лист до голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА, в якому зазначив, що до Міністерства внутрішніх справ України звернулися народні депутати України із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Секретаріату Президента України за втручання в діяльність судових органів при розгляді в Окружному адміністративному суді міста Києва та Київському апеляційному адміністративному суді скарг щодо Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

За даними ДЗГ МВС, у результаті проведеної перевірки було встановлено, що 12 жовтня 2008 року, а саме під час розгляду в Київському апеляційному адміністративному суді скарг щодо Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911, відбувалися телефонні розмови: о 15 год. 23 хв. між заступником голови Вищого адміністративного суду України М.ЦУРКАНОМ і суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Я.ДОБРЯНСЬКОЮ; о 15 год. 29 хв. між заступником голови Вищого адміністративного суду України М.ЦУРКАНОМ і керівником Служби Секретаріату Президента України з представництва у судах України інтересів Президента України Р.КИРИЛЮКОМ. о 15 год. 31 хв. відбулася розмова між заступником голови Вищого адміністративного суду України М.ЦУРКАНОМ і заступником глави Секретаріату Президента України І.ПУКШИНИМ; о 15 год. 39 хв. - між Р.КИРИЛЮКОМ і М.ЦУРКАНОМ; о 15 год. 48 хв. між з І.ПУКШИНИМ і М.ЦУРКАНОМ; о 15 год. 51 хв. між М.ЦУРКАНОМ і Я.ДОБРЯНСЬКОЮ.

У ДЗГ МВС зазначають, що аналогічні телефонні розмови мали місце з період 12-13 жовтня 2008 року, тобто під час розгляду в Окружному адміністративному суді міста Києва та Київському апеляційному адміністративному суді скарг щодо Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів». Аналіз зазначених вхідних та вихідних дзвінків свідчить про системний узгоджений характер дій між зазначеними особами, наголошують в ДЗГ МВС.

“Враховуючи, що згідно з частиною другою статті 126 Конституції України вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється, ці положення Конституції України треба розуміти як забезпечення незалежності суддів у зв`язку із здійсненням ними правосуддя, а також як заборону щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов`язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо”, - наголосили в ДЗГ МВС. І зазначили, що “оскільки незалежність суддів полягає передусім у їхній самостійності, непов`язаності при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім Закону, волею, подібне втручання в діяльність суддів Київського апеляційного адміністративного суду з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків або добитися винесення неправосудного рішення може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 376 (Втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України”.