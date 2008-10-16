Завтра у Києві буде дощ

17 жовтня за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях пройде дощ, вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у західних областях місцями сильні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вночі та вранці у східних, центральних областях та у південній частині місцями туман. Вітер південно-західний, на заході з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень у західній частині 9-14°, у північних областях 14-19°, на решті території 18-23°; в Карпатах впродовж доби 2-7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18-19 жовтня буде мінлива хмарність. 18 жовтня у східній половині країни пройдуть помірні, на решті території невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом; вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. 19 жовтня без опадів; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (19 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті місцями 0-4° морозу), на узбережжі морів, 18 жовтня і на сході та в Криму 7-12° тепла, на Південному узбережжі до 15°; вдень 8-13°, у південній частині 12-17°, на високогір`ї Карпат 2-7° тепла.

20-21 жовтня - переважно без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів до 9°, вдень 9-15° тепла, у південній частині 12-17°; в Карпатах вночі від 1° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

У м.Києві та області 17 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°; по області вночі 8-13°, вдень 14-19°.

18-19 жовтня утримається мінлива хмарність. 18 жовтня вночі можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів; вітер західний, 7-12 м/с. 19 жовтня без опадів; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

20-21 жовтня - переважно без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.