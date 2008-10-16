СБУ виділила охорону голові Печерського райсуду Києва

Голові Печерського районного суду міста Києва Володимиру КОЛЕСНИЧЕНКУ виділено охорону з числа співробітників Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, таке рішення прийнято відповідно до указу Президента України № 932/2008 від 15 жовтня (стосовно поновлення В.КОЛЕСНИЧЕНКА на посаді голови суду – УНІАН), згідно із Законом “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” та на підставі звернення В.КОЛЕСНИЧЕНКА до Служби безпеки України.

Про таке рішення сьогодні письмово повідомлено міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з проханням сприяти силами судової міліції у розблокуванні Печерського районного суду та відновленні його законної діяльності.