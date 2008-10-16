Тимошенко зняла з себе «левову частку» відповідальності

Левова частка відповідальності за заходи щодо запобігання фінансовій кризі в Україні лежить на Національному банку і Раді національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу після засідання Кабінету міністрів.

«Антикризові заходи окремо має НБУ і, безперечно, левова частка - 90% відповідальності і дій, які потрібні для запобігання фінансовій світовій кризі, лежать на Національному банку України і на Раді національної безпеки та оборони України як координуючому органі на чолі з Президентом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що уряд може працювати тільки за галузевими програмами.

При цьому прем`єр додала, що Конституція України прямо забороняє уряду втручатися в діяльність Нацбанку, а світова фінансова криза, безперечно, знаходиться в компетенції НБУ.

«Рада нацбезпеки - це координуючий орган, який об`єднує всі гілки влади і має можливість скоординувати цю роботу і зробити її більш концентрованою і осмисленою. А уряд приймає ті заходи, які стосуються бюджетної політики і підтримки окремих галузей виробництва», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК вважає, що повна відповідальність за розробку нормативно-правових актів, які застерігають від можливих негативних наслідків світової фінансової кризи для економіки України, лежить на уряді.

Він додав, що повністю підтримує прагнення прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО розробити і прийняти пакет законодавчих і нормативно-правових актів щодо попередження можливих негативних наслідків світової фінансової кризи для економіки України. «Але я висловив нерозуміння, чому на засіданні Кабміну (сьогодні, 16 жовтня) на порядку денному немає цього пакета», - сказав І.ВАСЮНИК.