Соціально-Християнська партія України самоліквідується

Соціально-Християнська партія України надіслала в Міністерство юстиції офіційне повідомлення про ліквідацію партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідне рішення було ухвалене V позачерговим з`їздом Партії, який відбувся 24 травня 2008 року. Наразі триває процес самоліквідації партії з метою переходу до партії «Єдиний Центр».

Соціально-Християнська партія України була зареєстрована Міністерством юстиції 7 липня 2004 року та внесена до Реєстру політичних партій України під №96. Засновником партії виступила Оксана БІЛОЗІР. На момент проведення ліквідаційного V позачергового з`їзду керівником партії, за інформацією, наданою до Мін‘юсту, був Володимир ВЛАДИКО.

Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.