Янукович: вибори будуть

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент проголосує за зміни в бюджеті в частині фінансування виборів.

Про це він сказав у інтерв`ю журналістам.

За його словами, «парламент збереться, я думаю, і проголосує, тому що інших варіантів немає».

Він зазначив, що за ситуації, коли «немає коаліції, немає стабільного уряду», далі країна в такому «стані хаосу жити не може».

На питання УНІАН, які будуть дії фракції Партії регіонів у разі, якщо фракція БЮТ заблокує трибуну, щоб перешкодити ухваленню змін до бюджету на 2008 рік у частині фінансування виборів, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що за ситуації, коли уряд спочатку подає такий законопроект, а потім його фракція блокує роботу парламенту, це буде «чергова авантюра, і для нас це не буде дивним». «Я думаю, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «вибори будуть, тому що країна не може жити в кризовому стані». «Ми вважаємо, що країна не може жити з такою ганьбою перед всім світом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що ситуація, що склалася навколо судів, «це вже не політична криза, а криза влади».