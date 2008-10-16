У ЦВК кажуть, що календарний план проведення виборів зірваний

В Центральній виборчій комісії констатують зрив виконання календарного плану проведення дострокових виборів.

Зокрема, заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА в коментарі УНІАН розповіла, що на сьогоднішній день окремі положення календарного плану підготовки до дострокових виборів не виконані. Так, серед іншого, вже закінчився термін, до якого ЦВК мала ухвалити рішення щодо визначення кількості кандидатур від парламентських фракцій в окружних виборчих комісіях. “Такого рішення комісія не прийняла, оскільки діє заборона, встановлена ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва щодо неможливості ухвалення ЦВК будь-яких рішень”, - зауважила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Також вона звернула увагу на те, що ЦВК досі не перераховані кошти на проведення дострокових виборів, що також суттєво ускладнює підготовку до виборів. “Досить проблематично виглядає друк бюлетенів, оскільки технологічно закупівля послуг з виготовлення захищеного паперу, друк бюлетенів, а також їх доставка в регіони займає певний час”, - зауважила заступник голови ЦВК, додавши, що не виділення коштів ставить під загрозу цей процес.

Відповідаючи на запитання, чи свідчить це про те, що 7 грудня дострокові вибори до парламенту вже не відбудуться, вона зауважила, що про це говорити ще зарано. “Можливі будь-які варіанти, можливі різні рішення. Наприклад: на виконання рішення суду ЦВК, із зміщенням певних строків, буде приймати ті чи інші рішення. Такі варіанти теж можливі”, - наголосила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона підтвердила, що засідання комісії не відбуватимуться доти, поки не буде скасована ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як відомо, розгляд апеляції на ухвалу про призупинення указу Президента щодо оголошення дострокових виборів перенесено на п’ятницю, 17 жовтня 2008 року.