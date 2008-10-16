Янукович має надію, що БЮТ більше ніколи не пройде до влади
Тому що... "справедливо"
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що очолювана ним партія одержить не менш як 226 депутатських мандатів на дострокових виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на 19-й конференції в Донецькій обласній організації Партії регіонів.
Він зазначив, що «є серйозний шанс сформувати парламентську більшість самостійно».
За його словами, це б дало можливість не побоюватися розпаду коаліції.
Він сказав, що не виключає можливості, що БЮТ блокуватиме трибуну парламенту, щоб не було можливості прийняти зміни до бюджету, а також не виключає можливості того, що уряд може не внести на розгляд парламенту зміни до бюджету в частині фінансування виборів.
За його словами, Юлія ТИМОШЕНКО і БЮТ «змінюють свої рішення п`ять разів на день» і тому сьогоднішні рішення уряду ще не означають, що БЮТ не перешкоджатиме ухваленню парламентом рішення про внесення змін до бюджету.
В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що «БЮТ не пройде більше ніколи до влади і це буде справедливо».