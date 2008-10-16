Ющенко розповів про своє першочергове завдання

Позачергові вибори до парламенту є конституційним способом забезпечення ефективної роботи вищого законодавчого органу України, а, отже, і стабільності в державі.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО заявив на зустрічі з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Європейської комісії в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ, який сьогодні вручив вірчі грамоти Президенту.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що у нинішній ситуації в країні він бачить своїм першочерговим завданням забезпечення внутрішньополітичної стабільності, а працюючий парламент, безумовно, є «одним із способів формування національного прогресу, забезпечення економічної, соціальної, політичної динаміки».

Президент укотре зазначив, що його рішення про розпуск ВР відповідає нормам Конституції і, фактично, стало відповіддю на неспроможність політичних сил парламенту в передбачений Основним Законом термін та запропонований Президентом додатковий час сформувати нову коаліцію або підтвердити формат старої.

«Сьогодні ми знаходимося на наступному кроці, який імперативно сформований Конституцією - це проведення дострокових виборів... Переконаний, в Україні є достатній ресурс дати достойну, демократичну, чесну, європейську відповідь на ті виклики, які були породжені парламентською кризою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Під час зустрічі Президент особливо наголосив на стратегічному характері відносин України та Євросоюзу. «Нам легко говорити про наші євроінтеграційні прагнення, тому що це є один з ключових пріоритетів національної політики», - сказав він, відзначивши «колосальний прогрес» у розбудові взаємин України та ЄС протягом останніх 2-3 років.

«Сьогодні ми маємо щільний план розвитку наших двосторонніх відносин», - зазначив В.ЮЩЕНКО, високо оцінивши політичні домовленості щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ряд важливих інтеграційних проектів, серед яких - робота над укладенням угоди про спільний повітряний простір, початок переговорів про об`єднання енергетичних систем, хід перемовин щодо створення зони вільної торгівлі.

«Знаковим інтеграційним проектом», на думку Президента, є також забезпечення аверсного режиму використання нафтопроводу «Одеса-Броди» з доставки каспійської нафти у країни Євросоюзу.

Серед чутливих питань, на які Президент звернув увагу співрозмовника – повноцінна імплементація угод про спрощення візового режиму та реадмісію. Глава держави зазначив, що Україна також надзвичайно зацікавлена у допомозі Єврокомісії щодо врегулювання організації малого прикордонного руху. За його словами, ця тема особливо актуальна зараз у відносинах України з Польщею. «Ми знаходимося зараз в діалозі з Єврокомісією, щоб вирішити всі ці питання. Я розраховую на вашу допомогу», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що йдеться про інтереси мільйонів людей по обидва боки кордону. «Сподіваюся, що і по даному питанню ми знайдемо спільну мову», - додав він.

Сьогодні ж Президент України також прийняв вірчі грамоти від Надзвичайних і Повноважних Послів Єгипту, Куби та Чорногорії. Від Республіки Куба вірчі грамоти Главі Української держави вручив Фелікс Леон КАРБАЛЬО, від Арабської Республіки Єгипет - Ясер Атеф Абдель КАДЕР, від Чорногорії - Желько РАДУЛОВИЧ. Глава держави провів зустрічі з новопризначеними Послами.