Тимошенко: Ющенко і Янукович вирішили йти на вибори

Депутати фракції БЮТ направили до Конституційного Суду подання з проханням роз`яснити, чи працює Верховна Рада в період дії указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«Відповідне конституційне подання є в Конституційному Суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на питання журналістів про те, чому БЮТ не оскаржує в Конституційному Суді неконституційність дії указу Президента про дострокові вибори, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Тому що ми не розраховуємо на об`єктивне рішення Конституційного Суду, тому що вважаємо, що якщо скласти представників В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА в суді – їх там абсолютна більшість. Навіщо ж тоді витрачати час, щоб зайвий раз одержати підтвердження спільного рішення В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА про похід на дострокові вибори».