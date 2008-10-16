Партія регіонів пропонує вдосконалити процедуру розпуску ЦВК

Депутат Верховної Ради, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО пропонує Верховній Раді скасувати механізм дострокового припинення парламентом повноважень членів Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у відповідному законопроекті, зареєстрованому сьогодні у ВР.

Депутат пропонує внести зміни до статті 31-1 закону “Про Центральну виборчу комісію”, в якій ідеться про дострокове припинення повноважень складу комісії. Зокрема, Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає за доцільне залишити перший пункт цієї статті: “Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням Президента України”. Разом з тим він пропонує виключити пункти другий і третій цієї статті, у яких зазначено, що “рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо персонального складу Комісії, на підставі яких Президент України протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо персонального складу Комісії”.

У пояснювальній записці представник Партії регіонів зазначає, що проект Закону України “Про внесення змін до статті 31-1 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” розроблено з метою вдосконалення виборчих процедур і забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії як колегіального органу, а також для забезпечення реалізації та захисту гарантованих Конституцією виборчих прав громадян України.