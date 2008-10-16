Янукович: неможливо обирати Президента і парламент одночасно

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що одночасне проведення виборів до Верховної Ради Україні та Президента країни практично неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку після 19-й конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.

«Говорити можна все, що завгодно, але потрібно дивитися на реалії, можна це зробити за існуючим законодавством чи ні. Можна робити політичні заяви, але практично – це вирішити неможливо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що Партія регіонів “не йтиме на порушення законів і Конституції”.