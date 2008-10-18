БЮТ: спроби Президента нищити законність матимуть серйозні наслідки

Блок Юлії Тимошенко заявляють, що указами про ліквідацію судів Президент України Віктор ЮЩЕНКО виводить політичну ситуацію за межі правового поля.

Про це йдеться у заяві БЮТ, розміщеній на офіційному сайті блоку.

“Чергові Укази Президента України про ліквідацію окружного та апеляційного судів, які не піддалися тиску президентського секретаріату та відмовилися приймати очевидно не правові рішення, – це вже не просто наруга над Конституцією та законами. Президент свідомо виводить політичну ситуацію за межі правового поля, адже, розвалюючи та скасовуючи суди, ЮЩЕНКО позбавляє учасників політичного процесу можливості законного захисту прав та свобод громадян”, - вважають у БЮТ.

Члени блоку звинувачують Президента України у вчиненні незаконних дій, які дестабілізують ситуацію в державі.

“ЮЩЕНКО розвалив демократичну коаліцію. ЮЩЕНКО розпустив Верховну Раду VI скликання незаконно, позаяк Конституція дозволяє зробити це не раніше 23 листопада 2008 року. ЮЩЕНКО від грудня минулого року системно працює на дестабілізацію роботи уряду. ЮЩЕНКО в щоденному режимі нищить судову систему: звільняє суддів, які виносять неугодні йому рішення, порушує проти них кримінальні справи, ліквідовує „нелояльні суди”, організовує винесення рішень неіснуючими судами, повторно видає укази, які вже визнано незаконними”, - сказано у заяві Блоку Юлії Тимошенко.

На думку членів блоку, “такої наруги над Конституцією, законом та правосуддям не дозволяли навіть за часів авторитарного минулого”.

БЮТ виступає за врегулювання всіх політичних конфліктів законним способом, наголошується у заяві.

“Спроби Президента знищити законність та „заасфальтувати” судову систему матимуть серйозні наслідки, вся відповідальність за які ляже особисто на Президента ЮЩЕНКА, як і відповідальність за свідому дестабілізацію політичної ситуації в розпал вкрай загрозливої для України світової економічної кризи”, - переконані у БЮТ.