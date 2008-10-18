ЦВК ще не знає, є вибори чи ні

Центральна виборча комісія ще не отримала ухвали Центрального окружного адміністративного суду Києва про скасування рішення Окружного адміністративного суду столиці про зупинення дії указу Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

“(Ухвала) не надходила, пройшла нарада (ЦВК – УНІАН), ми зафіксували факт відсутності будь-яких нових документів”, - сказав він.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, сьогодні у ЦВК звичайний робочий день, оскільки виборчий процес триває. “Якщо надійдуть документи, будемо їх розглядати”, - додав він.

“Ухвала до виборчого процесу не має ніякого відношення, факт початку виборчого процесу законом пов’язаний лише з оприлюдненням відповідного указу Президента України, указ було оприлюднено в ЗМІ, тобто виборчий процес зараз триває для всіх його суб’єктів, які визначені законом про вибори народних депутатів України. Лише для ЦВК, як головного організатора виборів, існує заборона вчиняти будь-які дії, спрямовані на їх підготовку”, - зазначив член Центрвиборчкому.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів до ВР.

Разом із тим керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК повідомив, що 17 жовтня Центральний окружний адміністративний суд скасував постанову Окружного адмінсуду Києва, якою була призупинена дія указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання і призначення позачергових виборів. При цьому Р.КИРИЛЮК підкреслив, що таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує.