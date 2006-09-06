Тимошенко може змінити Черновецького на посту

В разі проведення нових виборів мера Києва на них може балотуватися кандидат від БЮТ або сама Юлія Тимошенко.

Таку думку висловив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі депутат від ПРП в Київраді Володимир Бондаренко.

За його словами, в разі якщо Леонід Черновецький перейде до Верховної Ради, напевне, оголосять дострокові вибори мера Києва.

"В разі, якщо оголосять нові вибори, балотуватимуться і старі кандидати і нові кандидати. Я думаю, що балотуватиметься хтось із оточення Черновецького. Все робиться для того, щоб балотування було успішним", заявив він.

"Від блоку Юлії Тимошенко балотуватиметься або сама Юлія Тимошенко або хтось із її людей. І вони мають великі шанси перемогти", - додав він.

Що стосується того, чи піде на ці вибори Олександр Омельченко, Бондаренко відповів, що той "є сьогодні пенсіонером і заслуговує на відпочинок".

При цьому Бондаренко відзначив, що хоч сам раніше часто критикував Омельченка, "те, що робиться сьогодні, за масштабами набагато більше і інше".

Українська правда