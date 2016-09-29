Туск розповів, коли ЄС планує обговорити продовження санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Європейської Ради Дональд Туск у рамках переговорів із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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"Ми продовжуємо обговорювати те, як ми можемо надати допомогу щодо повного впровадження Мінських домовленостей, щоби можна було досягнути справжнього припинення вогню і, я сподіваюся, миру. Моя роль у Європі — роз’яснювати, що Україна — жертва ситуації. Ми маємо продовжувати надавати Україні підтримку. Я запропонував своїм колегам у жовтні обговорити загальну стратегію в розв’язанні ситуації. Сподіваюсь, що в грудні ми у Європейській Раді зможемо продовжити нашу політику щодо запровадження й дотримання санкцій", — сказав Туск.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Євросоюзу розглянуть стан відносин з Росією і можливість їхнього поліпшення на саміті 20-21 жовтня.