У Литвина побачили ознаки, що вибори можуть перенести

Член фракції Блоку Литвина, заступник голови Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ не виключає перенесення строку проведення дострокових виборів Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Те, що ШЛАПАК (перший заступник глави Секретаріату Президента) сказав, що Президент може дати день попрацювати Верховній Раді говорить про те, що, очевидно, вже є не публічне рішення про те, що вибори можуть бути перенесені", - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ додав, що, за різними джерелами, можливі строки перенесення виборів коливаються від другої половини грудня до кінця січня. "Дехто каже, що аж на січень. Але те, що вони відбудуться протягом грудня-січня, в мене особисто сумнівів немає", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів до ВР, призначених на 7 грудня.

Разом із тим керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК повідомив, що 17 жовтня Центральний окружний адміністративний суд скасував постанову Окружного адмінсуду Києва, якою була призупинена дія указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання і призначення позачергових виборів. При цьому Р.КИРИЛЮК підкреслив, що таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує.