Зарубінський: країну довели до ручки

Блок Литвина виступає за професіоналізацію і деполітизацію виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Вінниці заявив народний депутат з фракції Блоку Литвина, заступник голови Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

"Блок Литвина виступає за професіоналізацію влади, причому, щоб це йшло з одночасною департизацією влади", - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що значною мірою те, що “країну "довели до ручки" викликано якраз педалюванням квотно-партійної системи".

"Деякі міністри в житті не стали б міністрами, якщо б вони не були партійними активістами і не бігали ад’ютантами у свого партійного лідера. Як може стати міністром людина, яка жодного дня не працювала у тій, чи іншій сфері?...", - зазначив він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ додав, що зараз у виконавчій владі можна дуже часто зустріти випадкових людей. "В нас є міністри та народні депутати, у яких ця посада – перший запис у трудовій книжці. Це абсурд. Це є хибна практика, коли родичанські, кумівські, дружні й вєрноподданіческі стосунки приводять до того, що абсолютно непідготовлена людина займає посаду чи губернатора, чи міністра, чи голови державного комітету і т.і", - вважає він.