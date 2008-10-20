Мороз заявив про намір перетасувати колоду: багатьом стало не по собі

Виборчий список Соцпартії на позачергових виборах в Раду значно оновиться в порівнянні з виборами 2007 року. Про це на політраді партії заявив лідер СПУ Олександр Мороз. За інформацією газети "Коммерсант-Украина" в списку партії точно не буде колишнього глави МВС Василя Цушка, якому нібито гарантовано 89-е місце в списку Партії регіонів. Поки не вирішено, чи будуть у списку функціонери СПУ Іван Бокий і Володимир Бойко.

Як стало відомо за підсумками політради, що відбулася 16 жовтня, виборчий штаб СПУ на позачергових виборах до парламенту очолить член політради Олексій Малиновський, який очолює черкаський обласний комітет СПУ. Окрім цього, політрада затвердила трьох заступників голови штабу. Фінансовими питаннями кампанії займеться Михайло Мельничук, рекламно-агітаційними – Ярослав Мендусь, а ідеологічні питання в партії курируватиме Станіслав Ніколаєнко.

Члени політради обговорили і виборчий список кандидатів в народні депутати від Соцпартії. Традиційно його очолить Олександр Мороз. Тим часом джерела в СПУ стверджують, що список кандидатів в народні депутати буде "абсолютно оновлений".

– Олександр Мороз сказав присутнім, що менше за все в списку буде колишніх депутатів, - розповіло джерело в керівництві партії. – Олександр Олександрович нам сказав буквально таке: "Хлопці, приготуйтеся. Якщо ви думаєте, що тільки тому, що ви колишній депутат, ви повинні бути в списку, то цього не буде". Почувши це, багато хто змінився в обличчі.