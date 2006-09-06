Комуністи не виключають ”чергового фарсу” з боку Нашої України

Комуністи проти формування нової коаліції і вважають, що «Наша Україна» повинна долучитись до вже існуючої антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Верховної Ради України, 2-й секретар ЦК КПУ Адам МАРТИНЮК зауважив, що якщо слідувати Меморандуму про створення Коаліції національної єдності, на виконанні якого наполягає «Наша Україна», то потрібно розпускати антикризову коаліцію і створювати нову.

«Ми добре усвідомлюємо, що за цим послідувало б. Знову відлік часу, нова кандидатура прем’єр-міністра і т.д. Тому комуністи і не поставили свій підпис під меморандумом», - сказав А.МАРТИНЮК. Він зазначив, що розуміє «Нашу Україну», яка б хотіла повернутися в той час, коли йшли переговори з різними політичними силами, але не було створено жодної коаліції.

А.МАРТИНЮК спрогнозував, що події наразі розвиватимуться таким чином: коли всі учасники погодяться зі змінами, їх можна буде внести до вже діючої угоди і не розпускати коаліцію. «Я впевнений, що у «Нашої України» заперечень до угоди не буде, будуть лише доповнення», - сказав він, додавши, що повернутися до попередніх домовленостей нереально, оскільки ніхто з учасників антикризової коаліції на це не піде. Інша справа, зауважив перший віце-спікер, що можна повернутися до ідеї, яка звучала в попередніх домовленостях щодо напрацювання програми діяльності уряду. «Коли є програма уряду, затверджена парламентом, в уряду є рік політичної індульгенції. Президент не має права розпускати уряд, лише парламент. А якщо є програма, то й парламент не має такого права», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він підкреслив, що комуністи наполягатимуть на дотриманні конституційної норми щодо затвердження програми діяльності уряду.

А.МАРТИНЮК висловив думку, що “Наша Україна” намагатиметься повернутися до того варіанту угоди про створення коаліції, у якому є можливість застосувати право вето на те чи інше рішення, якщо одна із фракцій має будь-які заперечення. А «це нереально», - додав він.

А.МАРТИНЮК вважає, що якраз зараз буде з’ясовано питання, чи «щиро» «Наша Україна» хоче увійти до коаліції, чи лише частина її депутатів. «Я не виключаю чергового політичного фарсу з боку «Нашої України», яка хоче якісь політичні дивіденди на вимогу тих, хто не задовольнив свої амбіції», - сказав він.

У свою чергу, коментуючи заяву А.МАРТИНЮКА, представник «Нашої України» Анатолій КІНАХ зауважив, що в Меморандумі про створення Коаліції національної єдності чітко зафіксовано, що коаліція формуватиметься з представників «Нашої України», Партії регіонів, соціалістів і комуністів. Він звернув увагу на те, що комуністи беруть участь в роботі робочої групи зі створення Коаліції національної єдності.