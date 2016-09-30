В ЄС очікують від нових антикорупційних органів України "великого улову"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на зустрічі з журналістами.

"Фактом є те, що закони вже є, вони були прийняті, і українська влада насправді створює нові агенції. Але зараз ми повинні побачити, що вони мають cпівробітників, що вони дійсно незалежні, і що вони діють відповідно до того, що вони повинні робити. І найкращим свідченням (їхньої роботи), безсумнівно, було би затримання "великої риби", що деякі найбільш відомі справи будуть доведені до суду", – наголосила Мальмстрьом.

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У зв’язку з цим вона додала, що нові антикорупційні органи в Україні повинні продемонструвати, що вони готові наважитися взятися за ці справи й довести їх до суду, що, за її словами, "буде доказом, що вони працюють".

Комісар ЄС зазначила, що можна звернутися до представників бізнесу, і спитати, чи працюють нові органи краще, або також із цього приводу спитати представників громадянського суспільства та незалежні міжнародні організації, які скажуть, що "на цей момент ми бачимо покращення на папері".

"Є політична воля, але чи дійсно вони змінилися на місцях? Напевно не дуже ще, але ніхто не очікує, що це станеться за вихідні", – додала Мальмстрьом.