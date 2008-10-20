Ющенко хоче вигнати на вулицю кожну п’яту людину Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що в нинішніх умовах загрози світової фінансової кризи необхідно скоротити витрати на утримання державного апарату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«На мій погляд, актуальним є питання радикального скорочення бюджетних витрат, в першу чергу, на утримання апарату», - сказав Президент. При цьому він додав, що раніше підстав для такого кроку не було.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогоднішнім рішенням РНБО він планує провести "загальне скорочення державного апарату" на всіх рівнях влади – виконавчого, законодавчого, органів місцевого самоврядування. Він запропонував скоротити і чисельність апарату в Секретаріаті Президента на 20%.

«Це крок, який може оздоровити нашу бюджетну політику – політику бюджетних витрат», - наголосив Президент, зазначивши, що це лише один із необхідних кроків.

За твердженням прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, штат Секретаріату Президента - 1200 працівників.