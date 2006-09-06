Урядовці Януковича хочуть бути міністрами довічно

Міністерство праці та соціальної політики ініціює закріплення довічного звання міністрів за членами урядів.

Про це йдеться у розглянутому сьогодні на засіданні уряду проекті закону “Про Кабінет Міністрів України”, текст якого має УНІАН.

“Звання члену Кабінету Міністрів України із зазначенням терміну перебування на цій посаді зберігається за ним довічно, за винятком звільнення відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону (передбачає звільнення за корупційні діяння та порушення вимог доброчесної поведінки – УНІАН)”, - зазначається у документі.

При цьому Мінпраці ініціює збереження за колишніми членами урядів права на таку саму пенсію, як і для членів уряду, які пішли на пенсію з посади міністра.

Відповідно до статті 60, запропонованої Мінпраці, при досягненні встановленого законодавством пенсійного віку, а також у разі визнання інвалідом І чи ІІ груп за наявності страхового стажу (25 років для чоловіків і 20 років для жінок), члену Кабінету Міністрів України призначається пенсія в розмірі 70% місячної заробітної плати. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та пенсія по інвалідності збільшується на один відсоток, але не більш ніж до 80% (включно) місячної заробітної плати.

У разі зміни розміру заробітної плати працюючим членам Кабінету Міністрів України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій.

При цьому та частина пенсії, яка не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Решта виплачується за рахунок державного бюджету.

Крім того, за пропозицією Мінпраці, у разі виходу на пенсію члену Кабінету Міністрів України виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів працюючого члена уряду за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

Пункт 9 статті 60 передбачає, що її дія поширюється на пенсіонерів із числа колишніх членів уряду.