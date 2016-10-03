Гройсман про арешт журналіста Сущенка: Росія остаточно прирекла себе на ізоляцію

Про це глава уряду заявив на своїй сторінці у Facebook.

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«Росія остаточно прирекла себе на ізоляцію від цивілізованого світу. Звинувачення у шпигунстві, які були висунуті Роману Сущенку, українському громадянину і кореспонденту Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» - черговий доказ масових і системних утисків прав людини шляхом переслідувань, арештів та судів за сфабрикованими справами. Я особисто засуджую арешт Романа Сущенка і закликаю міжнародну спільноту і міжнародні правозахисні організації виступити на захист українського журналіста та всіх інших українських громадян, які стали політичними в’язнями», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Відкрита Росія» заявив на своєму сайті, що суд Москви заарештував українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка із відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він уночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українським журналістом.

Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти стати на захист колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа.

У поширеній заяві затримання українського журналіста названо «спланованою провокацією».

Тим часом ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві журналіста Сущенка «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».