У МЗС попередили українців, що відвідувати Росію небезпечно

Про це він написав у Twitter.

«Відвідування РФ небезпечно для українців: безпідставні затримання, провокації на кордоні та при митному огляді, тортури, недопуск консулів ...», - написав Макєєв.

Читайте такожУ Путіна назвали арешт українського журналіста в Москві "звичайною роботою спецслужб"

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Відкрита Росія» заявив на своєму сайті, що суд Москви заарештував українського журналіста, кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенко за звинуваченням у «шпигунстві», і правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенко з адвокатом Марком Фейгіним. Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українським журналістом.

Між тим ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві журналіста Сущенко «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».