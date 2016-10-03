Стець назвав "маразмом" звинувачення ФСБ на адресу затриманого в Росії українського журналіста

Про це Стець повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Російські інформаційні агенції повідомляють, що ледь не полковником Збройних сил України був Роман, що є повним маразмом, і як це коментувати я, наприклад, не знаю», - сказав він.

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«Цей маразм зумовлений тим, що в Росії просто вважають, що кожен громадянин, як це було за радянських часів, має бути обов’язково якимось полковником, сержантом чи ще якимось майором КГБ... В цьому випадку вони вважають, що він є полковником ЗСУ, і він збирав якусь інформацію, яка є дуже важлива для Росії… Це можна назвати тільки одним словом – маразм», - додав Стець.

«В п’ятницю Роман прибув в Москву - це була його приватна поїздка. Про це не знали ні влада, ні керівництво «Укрінформу». Наголошую, що це була приватна поїздка, а не редакційне якесь завдання, яке він виконував у Москві», - заявив міністр.

«Про те, що він зник, в суботу дізналась його дружина від родичів з Москви, тому що він вийшов і не повернувся. А, відповідно, нам про це повідомили в неділю, нам – це керівництву «Укрінформу» та мені як міністру інформаційної політики», - додав Стець.

«Ми одразу вжили заходів і почали працювати спільно з МЗС задля отримання більше інформації. Ми з’ясовуємо причини, чому затримали. і які були здійснені кроки за цей час з боку російської влади», - зауважив міністр.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що затриманий у Москві кореспондент «Укрінформу» Роман Сущенко зобов'язаний був звернутися до МЗС за отриманням акредитації для роботи в РФ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси російського МЗС.

«Сущенко перебував на території РФ без журналістської акредитації МЗС, що видається всім іноземним кореспондентам, які працюють у Росії. За отриманням цієї акредитації він не звертався, хоча, якщо збирався працювати як журналіст, зобов'язаний був це зробити», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві кореспондента інформагентства "Укрінформ" співробітником української розвідки й порушила кримінальну справу за статтею 276 КК РФ «шпигунство».

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка із відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він уночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українським журналістом.