Затримання журналіста Сущенка в Росії виглядає як провокація - глава МЗС Литви

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у Брюсселі під час конференції, присвяченій «Східному партнерству».

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"Поки що у нас немає достатньої інформації, щоб зробити остаточні висновки, але це виглядає як провокація. Але нам потрібно більше інформації, щоб наша позиція була більш чіткою", - сказав Лінкявічюс.

При цьому глава литовського МЗС додав, що справи із затриманням журналістів відстежуються "дуже ретельно".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала в Москві кореспондента агентства "Укрінформ", оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».