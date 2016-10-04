Чеський прем'єр хоче прискорити видачу робочих віз українцям

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми повинні шукати можливості, щоб знайти робітників за кордоном. Зараз актуально, щоб ми в листопаді зібралися разом з роботодавцями і знайшли рішення для українців та видачі їм робочих віз", – підкреслив Соботка.

У той же час голова Спілки Ярослав Ганак заявив, що чеська промисловість потребує, насамперед, у кваліфікованих працівниках в технічних областях.

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"Потрібно діяти швидко, тому що низка фірм вже не може виконувати свої замовлення. Якщо ми не можемо знайти працівників будинку, то доводиться їх шукати за кордоном. Нам потрібні тисячі українців, а ринок праці цим не займається, – каже Ганак.

За його словами, чеська промисловість потребує, насамперед, у кваліфікованих працівниках в технічних галузях. При цьому, як повідомляють чеські ЗМІ, глава чеського уряду додав, що належить до тих політиків, які є прихильниками пошуків робочої сили в країнах, культурою і традиціями близькою до Чехії.