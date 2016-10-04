В ООН хочуть обмежити право вето у Радбезі

Він також пояснив, що таке рішення необхідно прийняти, щоб запобігти серйозним злочинам, передає АР.

За словами верховного комісара, право вето потрібно обмежувати при вирішенні питань воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Він звернув увагу також на те, що авіаудари протягом останніх 10 днів по сирійському Алеппо стали "найінтенсивнішими" з 2011 року.

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