ВР закликала міжнародні організації та іноземні парламенти не визнавати заборону Меджлісу Росією

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№ 5215) проголосували 248 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

У своєму зверненні Верховна Рада України заявляє, що Меджліс кримськотатарського народу правомірно і законно визнається повноважним представником кримськотатарського народу і діє на основі норм міжнародного права і законодавства України, а в його діяльності немає жодних ознак злочинів.

ВР вважає, що заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму є продовженням радянських репресій проти кримськотатарського народу.

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"Ця заборона може породити репресії та гоніння щодо членів Меджлісу та тисяч кримських татар, які з ним співпрацюють. Такі дії можуть стати наступним етапом у продовженні переслідування кримськотатарського народу і вчинення проти нього найбільш тяжких злочинів, таких як геноцид 1944 року, вчинений шляхом примусового переселення кримськотатарського народу з Криму в Центральну Азію та інші регіони Союзу радянських соціалістичних республік", - наголошується у зверненні.

ВР переконана, що лише спільними зусиллями міжнародне співтовариство, засноване на демократичних цінностях та повазі до основоположних принципів і норм міжнародного права, зможе захистити кримськотатарський народ як корінний народ Криму і вберегти його від знищення.

Так, Верховна Рада звертається до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав із закликом засудити і не визнавати заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на території окупованого Криму на основі рішень судів Російської Федерації.

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Український парламент закликає міжнародні організації та парламенти іноземних держав вживати заходів, які свідчитимуть про невизнання і засудження такої заборони, а також будуть направлені на недопущення її реалізації; закликає не визнавати повноважними представниками кримськотатарського народу маріонеткові кримськотатарські організації, створені у Криму після подій лютого-березня 2014 року, які підтримують діяльність органів окупаційної влади.

"Такі організації мають низький рівень довіри і підтримки серед кримськотатарського народу, який проживає на окупованій території, і в жодному разі не можуть розглядатися і визнаватися як його повноважні представники", - йдеться у зверненні.

Крім того, ВР звертається до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав із закликом розглянути можливість запровадження персональних санкцій проти так званих "суддів" так званого "Верховного суду Республіки Крим" та суддів Верховного суду Російської Федерації, які підтримали і підтримують неправомірне рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу "екстремістською організацією" та про заборону його діяльності.

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ВР також закликає міжнародні організації за погодженням з уповноваженими органами державної влади України надсилати до Криму правозахисні місії, як тимчасові, так і постійні; звертається до Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй як до органу, відповідального за дотримання миру і безпеки у світі, з вимогою розглянути ситуацію із забороною діяльності Меджлісу кримськотатарського народу як питання, що стосується всього міжнародного співтовариства, підриває міжнародний мир і безпеку і є небезпечним для долі всього кримськотатарського народу.

Крім того, український парламент закликає Раду з прав людини та інші уповноважені органи ООН розглянути ситуацію із забороною Меджлісу та вжити відповідних заходів з метою недопущення розправи над кримськотатарським народом; закликає парламентські асамблеї Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Організації Північноатлантичного договору та Європейський парламент ухвалити відповідні резолюції із засудження заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.