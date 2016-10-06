Нуланд обговорила з російськими посадовцями розведення сил на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні посольства США в РФ.

Як наголошується, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі і подальші кроки по виконанню Мінських угод.

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Крім того, обидві сторони підтвердили, що розведення сил і засобів на перших ділянках лінії розмежування є важливим початковим кроком на шляху покращення ситуації з безпекою.

Також вони обговорили політичні питання, питання безпеки та гуманітарні питання.

Раніше УНІАН повідомляв про плани Нуланд відвідати Москву, щоб зустрітися з «російськими високопосадовцями».

При цьому, в Кремлі напередодні зустрічі заявили, що не очікують «прориву» від переговорів помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справах Вікторія Нуланд і помічника президента РФ Владислава Суркова в Москві, в ході яких буде засуджуватися ситуація на сході України.