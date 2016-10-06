Український політичний клас не тримає в межах розумного градус конкуренції - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі у Київському національному університеті ім. Шевченка зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

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«Зверніть увагу: наскільки вражаючу єдність зараз, нині демонструє український народ, коли Господь нам послав такі випробування – зниження рівня життя, великі жертви, які український народ платить зараз, боронячи Україну від російської агресії… Настільки роз’єднаним та егоїстичним виступає український політичний клас», - заявив президент.

«Він не відчуває потреби з огляду на зовнішні обставини регулювати і тримати в межах розумного градус політичної конкуренції», - сказав Порошенко.