Віце-президент Європарламенту візьме участь у VI Національному експертному форумі

Ришард Чарнецький - польський політик, віце-президент Європейського парламенту з питань Східної політики і Східного партнерства. Народився у Великобританії, закінчив Вроцлавський університет, де отримав ступінь магістра історії. Колишній міністр європейських справ, міністр без портфеля і колишній заступник міністра культури і мистецтв. З 2004 року - член Європейського парламенту. Віце-президент парламентської асамблеї Euronest, а також міжпарламентського форуму національних парламентів України, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану та Грузії.

Чарнецький стане спікером III панелі форуму «УКРАЇНА В ЄВРОПІ ТА У СВІТІ». Разом із ним у панельній дискусії візьмуть участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол Республіки Франція в Україні Ізабель Дюмон, посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, директор програми USAID Рада Ігор Когут і старший науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (CEPS, Брюссель) Майкл Емерсон.

Учасники панельної дискусії обговорять такі питання:

Як вплинуть майбутні вибори в США, Німеччині та Франції на ситуацію навколо України?

Перспективи Мінського процесу. Чи є альтернатива мінському переговорному формату і Мінським угодами?

Співпраця Україна - НАТО. Якщо не членство, то що?

Безвізовий режим для України. Чи є світло в кінці тунелю?

Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

У рамках форуму також відбудуться дискусії в панелях «Децентралізація та цілісність держави» і «Складові енергетичної безпеки». Серед спікерів: голова Адміністрації президента України Ігор Райнін, співголова групи стратегічних радників при Кабміні Іван Міклош, голови адміністрацій Львівської та Луганської областей Олег Синютка та Юрій Гарбуз, генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко, керівник енергетичної секції групи підтримки України в Європейській комісії Торстен Воллер та інші.

Докладно з програмою Форуму можна ознайомитися за посиланням. Національний Експертний Форум - один з провідних українських дискусійних майданчиків, на якому українські та зарубіжні чиновники, політики, бізнесмени та експерти обговорюють ключові питання порядку денного, презентують бачення вирішення актуальних проблем і дають свій прогноз розвитку суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні.

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