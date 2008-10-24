Експерти про Яценюка, Самооборону, електоральний хід і команду "фас"

Експерти називають заяву “Народної самооборони” про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України електоральним ходом.

Про це йдеться в переданому в УНІАН експертному опитуванні, яке провів Київський інститут проблем управління імені Горшеніна щодо заяви депутатської групи «Народна самооборона» про необхідність негайної відставки спікера.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ висловив думку, що «Народна самооборона” вже включилася в передвиборчу гру, “і, враховуючи те, що А.ЯЦЕНЮК є чи не найголовнішою іміджевою ставкою майбутнього блоку ЮЩЕНКА, а “Народна самооборона” вже є фактично частиною політичного проекту Юлії ТИМОШЕНКО, то тут я бачу лише удари по майбутньому блоку ЮЩЕНКА”. За його словами, сьогодні, коли всі готуються до виборів, і питання стоїть лише, за яких обставин і в який термін вони відбудуться, відставка А.ЯЦЕНЮКА виглядає малоймовірно як процедура. А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що керівництво Верховної Ради сформовано, коаліційні переговори залишились в минулому, і ніхто всерйоз не займатиметься переформатуванням керівних органів парламенту. “А ось заявити про недовіру Арсенію ЯЦЕНЮКУ з точки зору політичних орієнтирів – це електоральний хід. Тут пікантність ситуації полягає в тому, що такого рівня суперечок між колишніми першими номерами одного блоку згадати просто неможливо. Це вже стає поганою традицією України, коли люди, які вчора обіймалися на передвиборчих фото на білбордах, зараз зводять рахунки на очах своїх виборців», - наголосив політолог.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ зауважив, що є реальний політичний конфлікт, який посилюється всередині НУ-НС. “Спікер орієнтується більше на Президента, а «Народна самооборона» вийшла з політичної команди В.ЮЩЕНКА”, - сказав він. На думку політолога, безпосередньо ж ця заява спричинена тим, що голова Верховної Ради намагався “втиснути на голосування” разом і законопроекти про зміни до бюджету щодо фінансування виборів, і антикризове законодавство. “Такий крок і викликав таку гостру реакцію. На мою думку, цей конфлікт буде і далі загострюватись, але навряд чи буде вирішений цим складом парламенту”, - підкреслив І.ЖДАНОВ. Він прогнозує, що голосування за зміну спікера навряд чи буде зараз поставлене на голосування, оскільки депутати й так не можуть ухвалити жодного рішення. “Ми будемо свідками постійного і публічного політичного конфлікту, бачитимемо ще не одні претензії БЮТу або прихильних до БЮТу депутатів до Арсенія ЯЦЕНЮКА», - вважає він.

Директор Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО висловив думку, що заява «Народної самооборони» носить комплексний характер. “Не тільки в тому розумінні, що відтворює психологічні комплекси цієї маленької, але галасливої політичної групки, а й тому, що складається з кількох частин. По-перше, стиль заяви - а ля Ярослав Галан («Плюю на Папу») – це намагання поставити остаточну крапку у стосунках з «Нашою Україною» і продемонструвати, що віднині «Народну самооборону» з президентським табором нічого не єднає”, - зауважив політолог. По-друге, за його словами, є очевидним, що «Народна самооборона» перетворюється на “інструмент впливу Ю.ТИМОШЕНКО щодо своїх опонентів”. К.БОНДАРЕНКО звернув увагу на те, що не випадково заява з`явилася саме на фоні непорозумінь у стосунках між спікером і прем`єром.

Також, політолог вважає, що заява свідчить про кризу самої «Народної самооборони»: “оскільки конструктиву документ не містить, не пропонує конкретні пропозиції, а містить лише набір лайливих слів і епітетів. Думаю, на фоні заяв лідера Самооборони Юрія ЛУЦЕНКА, який ще тиждень тому говорив про бажання створити спільну політичну силу з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, ця заява виглядає як банальна непослідовність, дуже характерна для «Народної самооборони».

Директор Лабораторії політичного аналізу Єфим БАЛЛО зауважив, що в нього складається враження від цієї заяви, що “хлопцям із «Самооборони» дали команду «фас» і вони раді старатись”.

Політолога здивувала остання частина цієї заяви: «Ми звертаємося до всіх депутатів зробити правильний вибір і обрати гідну цієї посади кандидатуру: досвідченого, авторитетного і самодостатнього політика, який зможе консолідувати всі парламентські фракції задля плідної та конструктивної роботи Верховної Ради». Є.БАЛЛО ризикнув припустити, що члени Самооборони вважають самодостатніми політиками, що зможуть консолідувати парламентські фракції або представника НС Давида ЖВАНІЮ, або представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА.