Нашій Україні не сподобалися 4 тези Тимошенко

У партії "Народний Союз Наша Україна" не сприймають чотири тези урядового законопроекту про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України.

Як повідомляється на сайті НСНУ, про це заявила журналістам народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики Ксенія ЛЯПІНА.

“Ми не сприймаємо чотири тези, запропоновані в урядовому законопроекті “Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України””, - сказала вона.

К.ЛЯПІНА зазначила, що не можна погодитись зі зменшенням соціальних стандартів. “Долати фінансову кризу за рахунок бідних – антиконституційно й аморально”.

За її словами, другою неприйнятною тезою у законопроекті є “рейдерської схеми, які пропонується застосовувати до будь-якого банку в Україні”.

Також НСНУ виступає проти надання “невластивих, неконституційних” повноважень Кабінету міністрів, безпосередньо Міністерству фінансів.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, також НСНУ не погоджується зі зростанням податкового тягаря.

Натомість, за словами депутата, "Народний Союз Наша Україна" пропонуємо “кілька дуже простих речей, зокрема, створення Стабілізаційного фонду, збільшення фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що має відновити довіру до банківської системи”.

“Ми за те, щоб рятувати банки і отримати кредит МВФ”, - додала вона.

При цьому К.ЛЯПІНА зауважила, що для цього “необхідно ухвалити певні процедури”. За її словами, ці процедури повинні бути “не рейдерські, а такі, що дадуть чітку відповідь, як саме рятувати банки”.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект "Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України".