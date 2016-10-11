Комісар Ради Європи скасував візит до Москви, назвав причину
Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Мужнієкс заявив про скасування свого візиту до Росії через обмеження, які накладала на програму його візиту російська сторона.
Візит мав відбутися на третьому тижні жовтня, передає "ЄвроПравда".
"З глибоким жалем я повинен повідомити, що цей візит не відбудеться через неприйнятні обмеження, які російська влада хотіла накласти на мою програму", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, його візит був обмежений лише Москвою, на яку виділялося близько 48 годин і лише один повний робочий день. За його словами, цього недостатньо для проведення предметного візиту країни.
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"Згідно з інституційними положеннями мого мандата, держави-члени повинні сприяти незалежному та ефективному виконання моїх функцій, у тому числі сприяти моїм контактам та надавати інформацію у відповідності з моїм проханням. Як я вже говорив російській владі, дуже тривожно і дуже прикро, що ці вимоги не виконуються владою Російської Федерації сьогодні", - заявив Муйжнієкс.
При цьому він висловив сподівання на зміну позиції російської влади і відновлення повноцінної співпраці з його офісом.