Комісар Ради Європи скасував візит до Москви, назвав причину

Візит мав відбутися на третьому тижні жовтня, передає "ЄвроПравда".

"З глибоким жалем я повинен повідомити, що цей візит не відбудеться через неприйнятні обмеження, які російська влада хотіла накласти на мою програму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, його візит був обмежений лише Москвою, на яку виділялося близько 48 годин і лише один повний робочий день. За його словами, цього недостатньо для проведення предметного візиту країни.

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"Згідно з інституційними положеннями мого мандата, держави-члени повинні сприяти незалежному та ефективному виконання моїх функцій, у тому числі сприяти моїм контактам та надавати інформацію у відповідності з моїм проханням. Як я вже говорив російській владі, дуже тривожно і дуже прикро, що ці вимоги не виконуються владою Російської Федерації сьогодні", - заявив Муйжнієкс.

При цьому він висловив сподівання на зміну позиції російської влади і відновлення повноцінної співпраці з його офісом.