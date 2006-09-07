Ющенко та Алієв вирішили створити Раду президентів
22:45, 07 вересня 2006Політика
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...щоб радитися один з одним
Президенти України і Азербайджану Віктор Ющенко і Ільхам Алієв на переговорах у четвер вирішили створити Раду президентів двох країн.
"Підсумком переговорів стало те, що ми погодилися створити новий спільний механізм у вигляді Ради президентів", - сказав Ющенко на спільній прес-конференції.
За його словами, в рамках Ради буде підготовлений стратегічний план, в якому будуть відбиті найбільш актуальні питання двосторонніх відносин.
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