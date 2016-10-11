Яценюк наполягає, що потрібно продовжити виділяти гроші на облаштування кордону з РФ

Про це заявив голова "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

"Тому що протягом 25 років української незалежності робилося все для того, щоб не було демаркації кордону і щоб взагалі між Україною і Росією кордону не було", - підкреслив Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Якщо якась будівельна організація зловживала і порушувала закон – нехай розслідують. Це правильно, і я сам готовий надати сприяння в цьому питанні. Але вся ця політична демагогія про те, що будівництво державного кордону повинно бути зупинено, - ні що інше, як злочин проти держави", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що він ініціював процес будівництва українсько-російського кордону: "12% цього проекту вже завершено".

"Після нас країни-члени Європейського Союзу також почали будувати кордон: Польща, Естонія, Латвія. До речі, практично за таким самим проектом, як і ми", - додав лідер "Народного фронту".

"Кордон – це перша лінія української оборони, тому він буде побудований. Тому на нього треба виділити відповідне фінансування і завершити цей проект", - наголосив Арсеній Яценюк.