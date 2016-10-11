На переговорах Контактної групи українська сторона закликала РФ звільнити Сущенка

Про це прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці у Facebook за підсумками сьогоднішньої відеоконференції контактної групи.

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"Окремо Україна порушила питання звільнення заручників. Ми звернулися до російської сторони з вимогою звільнити українського журналіста Романа Сущенка", - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд в Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.