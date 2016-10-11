Конкурсна комісія обрала Горгана головою Київської ОДА

Конкурс проводився Комісією з питань вищого корпусу державної служби, повідомляє Радіо Свобода.

Олександр Горган переміг із великим відривом. Він отримав результат у 18,03 бала, тоді як найближча його суперниця – голова Васильківської районної ради та дружина радника Віталія Кличка Наталія Баласинович – 14,02 бала.

За стандартною процедурою кандидати на посаду склали тести на знання законодавства і пройшли співбесіди з членами Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

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Загалом у конкурсі на посаду голови Київської ОДА було 5 фіналістів.

Указ про призначення голови ОДА має підписати президент після узгодження Кабінетом міністрів.

Олександр Горган очолює Вишгородську райдержадміністрацію з березня 2015 року. До цього (2005–2010 роки) він був депутатом Вишгородської міської ради IV скликання.

Як повідомляв УНІАН, слідчі вивчають причетність голови Київської обласної державної адміністрації Максима Мельничука, якого вже звільнено, до справи про отримання хабара його заступником.

9 вересня правоохоронці затримали при отриманні хабара у розмірі 200 тис. грн заступника голови обладміністрації Київської області Ігоря Любка за безперешкодне звільнення своєї підлеглої в інший державний орган.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що екс-голова Київської ОДА Максим Мельничук втік під час затримання посередника у хабарництві та може бути оголошений у розшук.