Наша Україна не допустить відставки Зварича

Народний депутат, член політради політичної партії “Народний Союз Нашої України” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що партія категорично не допустить відставки міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і готова виступити на його захист.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", за словами О.ТРЕТЬЯКОВА, перший заступник міністра Кабінету міністрів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який заявив про існуючі правові підстави позбавити Р.ЗВАРИЧА як мандата народного депутата, так і звільнити його з посади міністра, не має права визначати, кого з міністрів потрібно звільняти, а кого призначати.

“Тільки закон і суд, а не особисто пан ЛАВРИНОВИЧ, може вирішити, хто й у якому правовому полі повинний працювати”, - підкреслюється в заяві.

О.ТРЕТЬЯКОВ також вважає оцінки О.ЛАВРИНОВИЧА “символічними”, “оскільки саме в ці дні виповнюється рік відомому “корупційному скандалові”, який закінчився крахом того, хто його затіяв”. “Тому я рекомендую пану ЛАВРИНОВИЧУ, - відзначає О.ТРЕТЬЯКОВ - зосередитися на виконанні своїх безпосередніх обов`язків і застерігаю його від спроб побудувати свою політичну кар`єру так само, як Олександр ЗІНЧЕНКО”.

“Якщо співробітник Кабінету міністрів критикує дії міністра, то йому краще сісти на опозиційну лаву, на якій уже знаходиться Юлія ТИМОШЕНКО, котра заявляє про нелегітимність нинішнього уряду”, - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, коментуючи правові наслідки не подання Р.ЗВАРИЧЕМ заяви про складання повноважень депутата, 7 вересня перший заступник міністра Кабінету міністрів України, начальник Управління правового забезпечення Секретаріату Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що на сьогодні існують правові підстави позбавити Р.ЗВАРИЧА як депутатства, так і звільнити його з посади міністра.

„Оскільки у відведений законом час народний депутат не зробив юридично оформленого кроку, який засвідчував би його вибір між посадами члена уряду й члена парламенту, виникли обставини, які надають право народним депутатам України ініціювати розгляд питання сумісництва, забороненого Конституцією”, - пояснив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, у Верховній Раді може бути ініційоване питання про звільнення Р.ЗВАРИЧА з посади міністра через порушення ним конституційної норми про неможливість суміщення мандату народного депутата з іншою діяльністю, зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Раніше Р.ЗВАРИЧ визнавав, що суміщення посад народного депутата та міністра суперечить Конституції України.

Водночас, на думку Р.ЗВАРИЧА, він порушує Конституцію так само, як і кожен народний депутат – член Кабінету Міністрів. (За інформацією Регламентного комітету ВР, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ єдиний член уряду, який не подав заяву про складання депутатських повноважень – УНІАН).

„Доки не буде вирішене питання відносно участі в парламентсько-урядовій коаліції моєї політичної сили, яка делегувала мене в уряд («Наша Україна» — УНІАН), природно, я поки не можу вирішити своє особисте питання”, - заявив Р.ЗВАРИЧ, відповідаючи на запитання, чому він досі не подав заяви про складання депутатських повноважень.

Відповідно до Закону України "Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності", дія акту про призначення особи, яка є народним депутатом України, на посаду, що є несумісною із депутатським мандатом, втрачає чинність через двадцять календарних днів з дня його видання, якщо повноваження народного депутата України не припинені в установленому законом порядку.