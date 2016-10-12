Україна і Канада невдовзі підпишуть угоду про співпрацю в галузі безпеки

02:42, 12 жовтня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо домовилися про підписання найближчим часом угоди про співпрацю в галузі безпеки.

president.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Трюдо.

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Зазначається, що лідери держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного: домовилися про підписання найближчим часом угоди про співпрацю в галузі безпеки і обговорили умови активізації діалогу щодо лібералізації візового режиму між Україною і Канадою.

Глава Української держави також поінформував Трюдо щодо ситуації на Донбасі і висловив сподівання, що санкційна політика Канади щодо РФ буде збережена.

Раніще повідомлялося, що Україна і Канада до кінця 2016 року можуть підписати угоду про співпрацю в оборонній сфері.

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