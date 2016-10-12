Саміт "нормандської четвірки": Франція планує узгодити з РФ та Німеччиною можливу зустріч сторін

Про це заявив представник уряду Франції Стефан Ле Фоль, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Читайте такожУ Франції не впевнені щодо проведення саміту "нормандської четвірки" - Reuters

"Контакти з Ангелою Меркель і Володимиром Путіним будуть сьогодні", а з Петром Порошенком – завтра", - сказав представник французького уряду.

За його словами, представники лідерів мають підготувати "ймовірний саміт у Берліні", на якому планується обговорити прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Україна станом на 11 жовтня поки не отримувала формального запрошення на саміт "нормандської четвірки".

За словами посла Росії у Франції Олександра Орлова лідери Росії, Франції та Німеччини проведуть зустріч у Берліні в "нормандському форматі" 19 жовтня.

Вечеря, у ході якої сторони обговорять ситуацію в Україні, відбудеться на запрошення канцлера Ангели Меркель.